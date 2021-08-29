 

Украинская ассоциация футбола представила тренерский штаб национальной сборной по футболу

29.08.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помогать исполняющему обязанности главного тренера сборной Александру Петракову будут пять специалистов – ассистент тренера Андрей Аненков, Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

Ближайший матч отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины проведет в Нур-Султане против Казахстана. Игра состоится 1 сентября, начало в 17.00 по киевскому времени, сообщил football.ua.

Контекст:

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Госдеп раскрыл причины закрытия генконсульства Китая в Хьюстоне

30.07 / В США отель вынудили снять флаг Норвегии из-за сходства с флагом конфедератов

29.09 / Разработчик рассказал об экзоскелетах для российской армии

18.07 / Представительница МакSим прокомментировала новости, что у артистки отказывает легкое

17.07 / Назван лучший актер Каннского кинофестиваля

31.07 / Каменских рассказала о долгожданном для нее и Потапа событии

20.07 / В Украине отменили запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение “Дія”

12.07 / Трамп впервые с начала пандемии надел маску на публике

10.01 / Самолет индонезийской авиакомпании пропал с радаров после вылета из Джакарты

11.12 / Компания Kia обновит самый доступный кроссовер Seltos в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика