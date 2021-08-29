Украинская ассоциация футбола представила тренерский штаб национальной сборной по футболу

Помогать исполняющему обязанности главного тренера сборной Александру Петракову будут пять специалистов – ассистент тренера Андрей Аненков, Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

Ближайший матч отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины проведет в Нур-Султане против Казахстана. Игра состоится 1 сентября, начало в 17.00 по киевскому времени, сообщил football.ua.

Контекст:

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

—