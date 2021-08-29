 

Минкульт Украины признал неуместной закупку для библиотек книги о традиционных семейных ценностях

29.08.2021, 14:00, Новости дня
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Издатель книги принял решение об отзыве ее из процесса закупок.

“Мы искренне убеждены, что в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры выступает против цензуры в любом ее проявлении. В то же время есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков”, – заявили в министерстве.

В сообщении добавили, что книга Ланге поддерживает устойчивые гендерные стереотипы.

“Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, которое “отвечает” представлениям о женственности и мужественности”, – считают в Минкульте.

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/3134203923371437

Книгу Ланге планировали закупить за государственные средства для украинских библиотек, сообщила “Украинская правда”. В произведении, в частности, пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек. По мнению автора, девочка должна уметь заботиться, вдохновлять, быть целомудренной, а мальчик – целенаправленным, щедрым и аскетичным.

Ланге утверждает, что “мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства”, а девочки “уже рождаются с женскими качествами”.

Специалист по коммуникациям Николай Ябченко заявил, что у Ланге нет образования психолога и педагога, несмотря на это, она преподает психологию в лицее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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