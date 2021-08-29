 

В Бразилии открыли самую большую статую Будды, она выше монумента Христа в Рио. Видео

29.08.2021, 14:00, Новости дня
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Строительство монумента завершили в октябре 2020 года, его открытие переносили из-за эпидемии коронавируса.

Статуя Будды из железа, стали и бетона высотой 35 метров весит 350 тонн. Она является второй по величине в мире после памятника Будде в китайском Лэшане, который считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Монумент бразильского Будды больше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро на пять метров.

Buda gigante de Ibiraçu será oficialmente inaugurado neste sábado (28) * https://t.co/YoUswECVmz * pic.twitter.com/jzYCPvNLA4

— A Gazeta ES (@AGazetaES) August 27, 2021

По сведениям журналистов телеканала, в декабре прошлого года статуя приняла духовное крещение в соответствии с нормами буддизма. Церемония называется “открытие глаз, которое придает памятнику душу”.

Еще до официального открытия памятник стал туристической достопримечательностью штата. В монастыре сказали, что за выходные памятник принимает около 4 тыс. посетителей. Посмотреть на памятник Будды можно бесплатно в любое время.

Контекст:

Буддизм в Бразилии начали распространять японские иммигранты в начале XX века. Теперь в этой стране насчитывается около 250 тыс. последователей этой религии, сообщила инициатива Buddhistdoor Global.

видео

Видео: Mosteiro Zen Budista / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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