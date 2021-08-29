Прокуратура потребовала снять кандидата от «Яблока» из Казани

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29.08.2021, 13:24, Разное
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…за то, что она назвала «репрессиями» действия силовиков.

Прокуратура Советского района Казани потребовала снять с выборов кандидата от партии «Яблоко» Гульназ Равилову из-за ее якобы причастности к «экстремистской организации». Об этом она сама рассказала в инстаграме.

Равилова — кандидат в депутаты Госдумы и на дополнительных муниципальных выборах в Осиново. Прокуратура считает, что она причастна к «штабам Навального», которые Мосгорсуд признал экстремистской организацией.

Фото документа опубликовала в своем телеграм-канале пресс-служба партии «Яблоко». В нем в качестве одного из аргументов прокуратура приводит то, что Равилова «законные действия правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, нарушивших требования действующего законодательства, называет политическими репрессиями, проводимыми в стране».

Мосгорсуд 9 июня признал структуры Навального экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Защита, представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

Единый день голосования в РФ назначен на 19 сентября. На выборах в Госдуму голосование будет идти три дня, с 17 по 19 сентября.

Источник: Новая газета



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