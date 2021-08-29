Китай просит ВОЗ расследовать возможную утечку коронавируса из лабораторий в США

Соответствующее письмо Сюй отправил гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В частности, Китай просит проверить американские лаборатории в Форт-Детрике и университете Северная Каролина.

Это первый случай, когда Китай по дипломатическим каналам официально попросил ВОЗ расследовать происхождение COVID-19 в США, отметило издание. К обращению китайского представителя приложили коллективное письмо, под которым подписались более 25 млн китайских граждан.

Сюй заявил, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане маловероятна. По его словам, если кто-то настаивает на такой гипотезе, то объектом прозрачного расследования должны стать американские лаборатории.

По информации Global Times, Форт-Детрик – это центр биологических исследований военных Соединенных Штатов. Основной исследовательской организацией является институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID), которая работала с командой эпидемиолога Ральфа Барика из Университета Северной Каролины. Еще в 2003 году у этих структур были продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, указало издание.

Гендиректор департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел Китая Фу Цун сказал, что США больше остальных стран спонсировали и проводили исследования коронавирусов. Китайская сторона утверждает, что команда Барика лидировала в этой области.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

Китай обвиняли в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Предыдущий вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В группу вошли представители таких стран, как США, Австралия, Китай, Дания, Германия, Япония, Кения, Нидерланды, Катар, Российская Федерация, Великобритания и Вьетнам.

В итоге миссия ВОЗ не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете ВОЗ, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате лабораторной утечки.

Издание The Sunday Times 30 мая сообщило, что британская разведка пересмотрела версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и теперь допускает, что его могли вывести в лаборатории Уханя.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 15 июля сказал, что преждевременно исключать потенциальную связь между пандемией COVID-19 и утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

В августе ВОЗ заявила о создании новой группы для выяснения происхождения COVID-19.

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