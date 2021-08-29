Посольство США призвало Россию прекратить агрессию против Украины

“В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины”, – подчеркнули дипломаты.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159239333001936

29 августа в Украине отмечают День памяти павших защитников. Он был учрежден указом президента 23 августа 2019 года.

Сегодня утром Зеленский почтил память героев возложением цветов к Стене памяти павших за Украину. Президент присвоил звание Героя Украины посмертно военнослужащим Святославу Горбенко и Виктору Гурняку.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 29 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.

В деле об Иловайском котле фигурируют четыре генерала ВС РФ.

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