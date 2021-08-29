«Крымскую весну» по осени считают

В предвыборных списках не нашлось места политическим героям присоединения полуострова к России.



Баннеры с агитацией о сентябрьских выборах на улицах Симферополя. Фото: РИА Новости

С чем полуостров подходит к выборам в Госдуму: «под каток» предвыборной зачистки попали бенефициары «русской весны», представители крупного бизнеса. Используются черные пиар-технологии.

Крым и Севастополь — витрина достижений Кремля, и поэтому результаты голосования должны подтверждать крымский консенсус. Только вот парадокс — самих участников «крымской весны» все больше отдаляют от мандатов в Госдуму и в принципе «задвигают за комод» публичной повестки. Логика простая: «Не согласен с линией партии? Будешь наказан». И статус «герой крымской весны» здесь не играет роли — только безграничная лояльность и готовность выполнять приказы. Стремление выжечь в общественно-политической жизни все живое заметно по спискам кандидатов как в Госдуму, так и в местные органы власти.

А почему в Тунис?

Знаковый пример: «Единая Россия», несмотря на высокие рейтинги, решила не выставлять на выборы экс-прокурора Наталью Поклонскую, а теперь ее и вовсе через СМИ отправляют в политическую ссылку — «послом в Тунис». То есть в Африку, на острова Зеленого мыса, в государство Кабо-Верде. С осени прошлого года ее присутствие в Госдуме было под вопросом. Причина опалы — излишняя самостоятельность.

Источники в «Единой России» мне говорили, что голосование против пенсионной реформы ей не простили.

Поклонская была единственным парламентарием, нарушившим партийную дисциплину. В 2020 году она публично заявляла о «глубоком разочаровании в российской судебной и правоохранительной системе». «Потому что очень много несправедливых приговоров», — уточняла депутат. Тогда же в 2020 году в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Поклонская аккуратно упоминала о неоднозначном прошлом главы Крыма Сергея Аксенова, обманутых дольщиках фирмы «Консоль», связанной со спикером госсовета Крыма Владимиром Константиновым.

За год обсуждалось множество вариантов ее дальнейшей карьеры: выдвижение от системной оппозиции, пост уполномоченного по правам человека, возвращение на должность прокурора Крыма, или — руководитель Минприроды республики, дипломатическое поприще. Сама Поклонская высказывала два пожелания: либо мандат, либо дипломатия. За депутатское кресло в новом созыве она пыталась бороться. В марте этого года парламентарий дала серию интервью, в которых заявляла о намерении баллотироваться в Думу и говорила о неопределенности позиции партии власти на счет ее кандидатуры.

Кадр из интервью Натальи Поклонской программе Антонимы» на RT, март 2021 года.

Депутат также выступала против одобренной властями Крыма застройки Форосского парка, сомневалась в правомерности итогов национализации на полуострове и критиковала идею «русского мира» на Донбассе, а также готовность «урапатриотов» вроде Стрелкова-Гиркина убивать за эту идею. За последнее высказывание о Донбассе «патриоты» призвали Аксенова не выдвигать Поклонскую в Госдуму. Конечно, ключевым фактором здесь стало не мнение жителей непризнанных республик, а решение, принятое задолго до этого в высоких кабинетах.

Наталья Поклонская подала документы для участия в праймериз «Единой России», чтобы идти по списку партии, но за два дня до начала предварительного голосования сняла свою кандидатуру, объяснив это «новой работой».

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Революционерам здесь не место

В Севастополе думская кампания тоже абсолютно стерилизована: по одномандатному округу идут спойлеры и кандидат от «Единой России» Татьяна Лобач, известная как лоббист девелопера и экс-министра обороны Украины Павла Лебедева. Под вопросом даже кандидат-списочник депутат Госдумы Дмитрий Белик — если партия власти не наберет достаточного количества голосов, то он не получит мандат, хотя и находится на потенциально проходном месте. Есть и другой вариант — один из лидеров списка, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передаст свой мандат главе местного ОНФ Ларисе Мельник, а Дмитрий Белик, который был в авангарде «крымской весны», уйдет в политическое небытие примерно так же, как и Поклонская, если та согласится поехать в Кабо-Верде.

Экс-сенатора от Севастополя Ольгу Тимофееву, которая в 2014 году прославилась своим высказыванием про «камни с неба», на думские выборы не пустили даже в качестве кандидата. На праймериз «Единой России» она не набрала достаточного количество голосов, потому что была несогласованным кандидатом, а как самовыдвиженке ей не удалось собрать достаточное количество подписей. Бывший сенатор всегда считалась креатурой «народного мэра» Алексея Чалого, но свою соратницу, говорят, уже бывшую, он не поддержал.

Сам Алексей Чалый в 2019 году заявил, что ушел из политики. Это была плата за снятие второго губернатора Дмитрия Овсянникова, с которым у «народного мэра» был публичный конфликт. После фиаско на выборах в Заксобрание 2019 года «команда Чалого» отказалась от участия в думских и муниципальных выборах. Тогда с выборов сняли несколько кандидатов-чалистов, чтобы они не смогли взять половину мест в региональном парламенте и устроить фронду очередному губернатору. Кроме того, есть договоренность сохранять нейтралитет с главой региона до окончания парламентских выборов. «Команде Чалого» важнее вернуть на довыборах в Заксобрание на позицию вице-спикера своего бойца — Вячеслава Аксенова. Тем более, судя по раскаленной атмосфере в городе-герое, прорывающейся в публикациях медиахолдинга, связанного с «народным мэром»,

формирование оппозиции губернатору в Заксобрании начнется вскоре после выборов.

А черного пиара отведать не хотите ли?

Недопуск кандидатов на выборы разных уровней на полуострове давно уже стал нормой. В 2019 году на выборах в Госсовет Крыма общественника Александра Талипова заставили сняться с выборов в партии «Родина», от которой он выдвигался. Поводом стало уголовного дело, которое якобы некие лица пообещали руководству партии завести против него. На этой же кампании общественницу Екатерину Горелкину сняли за якобы поддельные подписи, которые поставили ее родители.

В Севастополе в 2020 году коммуниста Романа Кияшко не допустили к губернаторским выборам, распустив два совета депутатов, чтобы он не прошел муниципальный фильтр. В этом году его не допустили к думским выборам в результате договоренностей, выставив неизвестного кандидата Владимира Браковенко. Но и ему «ставят палки в колеса». На встречу Браковенко с сотрудниками 13-го Судоремонтного завода около проходной вместо рабочих пришли сотрудники полиции и ФСБ. Причем рабочие, которые до этого хотели пообщаться с кандидатом, после внушения начальства разбегались от коммунистов, чтобы не попасть на оперативную съемку силовиков.

Сторонники КПРФ у проходной Судоремонтного завода вскоре были разогнаны полицией. Фото: sevkprf.ru

Политические зачистки касаются не только выборов. Чего только стоит история депутата Алуштинского горсовета от КПРФ Павла Степанченко и главного редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова, которых приговорили к реальным срокам по делу о вымогательстве денег «за непубликацию порочащих сведений» у депутатов местного отделения «Единой России». По версии следствия, Назимов, Степанченко и Облезов требовали от единороссов 150 тысяч рублей за непубликацию компромата. Сами обвиняемые утверждали, что никаких требований, как и самого компромата, не было. Павел Степанченко организовал митинг против градостроительной политики местных властей и ограничения доступа горожан к пляжам.

Акцию, на которой впервые после «крымской весны» произошли столкновения крымчан с полицией. В 2016 году на выборах в Госдуму Степанченко обнаружил подделку документов, в результате которой из избирательных комиссий оказались исключены члены КПРФ. Через две недели после этого депутата задержали. Назимов уверял, что единороссы несколько раз искали поводы, чтобы предложить деньги. Проходящая свидетелем по делу глава Алушты Галина Огнева в ходе допроса заявляла, что Назимов «неправильно критиковал власть». На свободу они вышли только в 2019 году.

Сейчас на полуострове за неправильную критику и политическую борьбу уже не сажают. Появилась новая фишка — черный пиар. В Севастополе почти всех кандидатов от парламентских и непарламентских партий и просто оппонентов среди общественников прогоняют через сито клеветы и оскорблений в сетке Telegram-каналов. Источники «Новой» в севастопольской политике полагают, что Telegram-ферма может быть связана с советником губернатора Севастополя по внутренней политике Сергеем Толмачевым.

В Крыму схожие методы, но тематика разнообразней — не только оскорбления, но и буллинг «ниже пояса». Так как на выборах в Думу все зачищено, то в крымских Telegram-каналах начали бороться с местной оппозицией обвинениями в мифическом харассменте, активно используя фотошоп. Публикуется клевета и коллажи о крымских общественнике Александре Талипове, блогере Александре Горном и экс-депутате Керченского горсовета Константине Ерманове.

Спустя семь с половиной лет результаты крымского консенсуса выглядят достаточно печально — грязные медиатехнологии и отсутствие политической борьбы. Участники событий «крымской весны» уходят в небытие. Да и зачем они нужны? За нужных кандидатов вполне может проголосовать армия бюджетников и флот.

Надежда Исаева

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