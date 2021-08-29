 

“Так забавно!”, “Позитив”. Горбунов и Цибульская устроили соревнование, кто лучше танцует. Видео

29.08.2021, 12:12, Новости дня
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В ролике Горбунов в классическом смокинге с бабочкой и Цибульская в необычном наряде – наполовину платье, наполовину шортах, – ритмично танцуют под песню “Цветочек” из телесериала “Сваты”.

“Так выглядит эмоция “провели свадьбу года”, – подписала видео Цибульская и предложила подписчикам оценить, кто лучше танцует – она или Горбунов.

Меньше чем за час видео просмотрели больше 30 тыс. раз.

“У вас Оля, конечно, лучше, грациознее, но и у Юрия тоже не плохо выходит, так забавно!” – оценила танцы пользователь с ником lepetchenkoviktoriia.

“Позитив”, – отреагировала anastasiianavizivska.

“Зажигалочка”, – прокомментировала svetasporysh.

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A post shared by Оля Цибульська (@cybulskaya)

Контекст:

Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в состав дуэта стала победительницей шоу “Фабрика звезд” на “Новом канале”. Сольную карьеру артистка начала в 2009 году. В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом “По барабану”, посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – “Сукня біла”, “Сонечко”, “Чекаю. Цьом”, “Киця”.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года во Львовской области. С июня 2006 года он работает на телеканале “1+1”, вел программу “Сніданок з 1+1”, шоу “Краса по-украински”. “Я люблю Украину”, “Просто Шоу”. С 2006 года является бессменным ведущим проекта “Танцы со звездами”, а с 2015-го – шоу “Голос країни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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