 

В Критском море затонуло судно, которое везло в Тунис 7 тыс. тонн украинской пшеницы

29.08.2021, 12:12, Новости дня
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Сухогруз затонул к востоку от полуострова Пелопоннес в территориальных водах Греции.

В сообщении отметили, что судно могло пострадать после столкновения с ливанским грузовым кораблем Haya. Позже Maritime Bulletin уточнил, что корпус сухогруза был пробит после удара об камни.

В ходе спасательной операции все 16 членов экипажа, которые были гражданами Сирии, спасены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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