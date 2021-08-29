В Критском море затонуло судно, которое везло в Тунис 7 тыс. тонн украинской пшеницы

Сухогруз затонул к востоку от полуострова Пелопоннес в территориальных водах Греции.

В сообщении отметили, что судно могло пострадать после столкновения с ливанским грузовым кораблем Haya. Позже Maritime Bulletin уточнил, что корпус сухогруза был пробит после удара об камни.

В ходе спасательной операции все 16 членов экипажа, которые были гражданами Сирии, спасены.

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