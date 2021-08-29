“Надежды рухнули”. Украинские политики и общественники раскритиковали Байдена за сделку по “Северному потоку – 2”

“Будучи кандидатом в президенты США, вы обещали быть жесткими по отношению к России и сделать все, чтобы остановить строительство “Северного потока – 2″. Сегодня эти надежды рухнули из-за решения вашей администрации выступить против санкций и дать зеленый свет газопроводу, позволив Кремлю завершить строительство”, – отметили подписанты.

Условия соглашения по газопроводу, которое заключили Германия и США, они назвали неадекватными, неопределенными и имеющими неясные юридические последствия.

“Они напоминают нам о пустых “гарантиях”, которые были озвучены Украине в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на добровольный отказ нашей страны от ядерного оружия. Соглашение, заключенное вашей администрацией, ставит под угрозу значительную помощь США, которая была вложена в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, на которые влияет проект”, – уточнили украинские представители.

По мнению общественников, такое решение “вознаграждает президента России Владимира Путина десятками миллиардов долларов для госбюджета России”, в то время которые Россия тратит миллиарды на финансирование преступной деятельности в Соединенных Штатах и агрессию против Украины.

В обращении сказано, что если “Северный поток – 2” заработает, Украина потеряет критический сдерживающий фактор против обострения российской агрессии, и “руки Кремля будут развязаны для диверсий, терроризма и масштабных наступательных операций против Украины”.

Подписанты заявляют, что поддержка “Северного потока – 2” администрацией Байдена расширяет возможности России для шантажа Украины и Европы с помощью газа.

“Северный поток – 2″ – это коррумпированная схема, которая обогащает и расширяет интересы бизнеса в Европе, служащего апологетом авторитарной политики Путина. Президент РФ получит дополнительные ресурсы, чтобы нанять больше западных политиков, таких как бывший канцлер Германии Герхард Шредер и экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Если вы не смените курс, вы не только поощрите Путина в его агрессивной и смертельной политике, ослабите солидарность демократического мира и подорвете приверженность глобальной войне с коррупцией и клептократией”, – отмечается в заявлении.

Под обращением подписались бывшие и действующие украинские нардепы, а также руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, глава “Детектор Медиа” Наталия Лигачева и другие.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод “Северный поток – 2” от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. “Газпром” должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

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