Мнение: Борьба с разжиганием печали

Борьба с разжиганием печали

Власти Китая будут бороться с коммерческими платформами и аккаунтами в социальных сетях, которые публикуют финансовую информацию, вредную для экономики КНР. Об этом сообщило Государственное управление киберпространства Китая.

Коммерческим веб-сайтам и платформам будет указано удалять посты с информацией, которая «злонамеренно очерняет» финансовые рынки Китая и ложно интерпретирует внутреннюю политику и экономические данные. Также будут преследовать платформы, публикующие сообщения или комментарии иностранных СМИ, которые выкладывают искаженные посты о китайской экономике, «не занимая определенной позиции и не вынося суждений».

Кроме того, китайские власти будут отслеживать материалы, авторы которых «спекулируют на негативных экстремальных и социальных событиях, разжигают печаль, беспокойство и панику» для продвижения продаж, например, страховых продуктов. Будет обращено внимание на мошенническое использование в интернет-контенте имен финансовых специалистов, других экспертов или ученых.

После 26 октября Государственное управление оценит текущую ситуацию и при необходимости перейдет к дальнейшим мерам.

Согласно заявлению, этот шаг направлен на создание «благоприятной» онлайн-среды для общественного мнения, которая может способствовать «устойчивому и здоровому развитию» экономики и общества Китая.

В этом году власти КНР усилили давление на компании, работающие в онлайне и IT. Так, стало известно, что регуляторы КНР планируют ввести новые правила, которые запретят китайским компаниям, работающим с большим объемом конфиденциальных данных пользователей, проводить IPO в США. Источники The Wall Street Journal сообщили, что в соответствии с новыми правилами, китайским компаниям потребуется получать официальное разрешение на IPO за рубежом от межведомственного комитета, который будет создан в ближайшие месяцы.

https://www.rbc.ru/politics/29/08/2021/612aed679a7947066001c1e2 – цинк

Китайская система контроля киберпространства.

Подробнее тут http://factmil.com/publ/strana/kitaj/sistema_kiberbezopasnosti_v_kitae_2021/59-1-0-1833

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