Вопрос дня: Зачем американцы топят собственные корабли?

С целью проверить работу нового разработанного оружия, обучения и подготовки молодых кадров в вооруженных силах, а также для быстрой утилизации вышедших из срока годности ракет и выведенных из состава флота кораблей и судов.

На YouTube-канале ВМС США появилось видео, на котором американские военные нанесли несколько ракетных ударов по собственному списанному фрегату Ingraham типа Oliver Hazard Perry, после чего выпустили торпеду Mark 48. В результате корабль раскололся пополам и пошел ко дну. Издание The Drive поясняет, что сделано это было в рамках учений Sink Exercise (SINKEX) – испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень.

«Естественно, американцы при проведении таких испытаний наносят урон морской экологии. Они с помощью таких стрельб проверяют эффективность своих военных исследований. То есть это делается с точки зрения отработки и повышения уровня профессиональной подготовки своей как летчиков, моряков, так и других специалистов вооруженных сил», – говорит газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

В качестве оружия для таких испытаний используются новые виды взрывчатых веществ, боеголовок, ракеты-носители. В некоторых случаях проверяется уровень боезаряда в бомбе. В результате учитываются следующие факторы: расстояние, с которого была поражена цель, каков уровень боезаряда потребовалась, какова мощность у того или иного оружия, которое было использовано для уничтожения мишени, с какой силой пришелся удар, каково время, за которое цель была полностью потоплена.

Кроме того, такие испытания проводятся еще с целью избавиться от кораблей и судов, которые уже выведены из состава флота. «Быстрее и эффективнее отправить их на дно, чем открыть кингстоны (расположенные в подводной части корабля клапаны, предназначенные для приема или удаления воды, – Прим. ВЗГЛЯД) или дать кораблю или судну уйти от старости, из-за того, что корпус станет дряхлым», – объясняет специалист.

Он отмечает, что все это делается с помощью оружия потому, что в первую очередь оставленный на плаву корабль может представлять опасность, поскольку его может вывести течением на тот или иной фарватер (судовой путь), который используется для судоходства прибрежных стран и в качестве мировой коммуникации. Также американцы топят те суда, которые подходят по своим параметрам, под тактико-технические характеристики того класса кораблей, которые они хотели потопить у вероятного противника.

В советское время к такого рода мероприятиям прибегала и наша страна, продолжает Ненашев, это также являлось учебной задачей. Тогда списанные корабли выводили в морские полигоны и также отрабатывали на них новое оружие.

«Сейчас мы боремся за экологию, за то, чтобы утилизировать те корабли и суда, которые вышли из состава флота, и делаем это с меньшим уроном для окружающей среды, наших прибрежных морей и океанов. Поэтому в нашем флоте такое сейчас не практикуется.

А если и бывают случаи, то они связаны исключительно с отдельными эпизодами, которые требуют, чтобы мы в качестве мишеней то или иное оружие отработали на полигоне», – рассказывает собеседник.

По мнению Ненашева, американцы снимают свои испытания на видео и выкладывают в Интернет с разными целями: с одной стороны, хвалятся своим вооружением и способностями уничтожать такие цели, с другой – в качестве рекламы туристического места, стараются привлечь дайверов. «Наш флот этим не удивить, мы относимся к этому спокойно, потому что знаем цену решения этих учебных задач. Мы понимаем, что всем человечеством должны беречь морскую океанскую экологию, потому что окружающая среда в морях и океанах сейчас очень загрязнена. Все то, что наносит ущерб природе, должно быть прекращено», – говорит капитан.

Россия, по словам специалиста, в большинстве случаев использует на учениях специальные морские мишени, в том числе и буксируемые. Именно они позволяют отрабатывать учебные боевые задачи.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такие испытания, которые проводит США, практикуются и в других странах. Он напоминает, что в свое время бурю возмущений вызвал тот факт, что американские бомбардировщики на учении бомбами потопили старый линкор.

«Все происходит на специальном полигоне, убираются заранее все опасные горючие материалы, наносится удар, ракетный, артиллерийский или бомбовый, корабль тонет, лежит на дне. Со временем он разрушается. И мы снимаем такие же видео, просто часто они имеют грифы секретности, а по прошествию времени и наши появляются в Сети», – рассказывает собеседник.

Зачастую испытывается современное ракетное оружие, которое не показывается в целях безопасности, причем, как заявляет эксперт, о таком не рассказывает не только российская сторона, но и американская. «То оружие, которое они показывают, это хорошо известное оружие, работоспособность которого уже все знают. Но часто бывает так, что ракеты, которые выслужили свой срок, надо как-то утилизировать. Один из способов, как можно это сделать, выстрелить этими ракетами по мишеням. Это уже проводится скорее в рамках боевой подготовки, а не испытаний», – заключил Сивков.

Теги:

испытания

,

флот

,

армия и вооружения