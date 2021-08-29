 

«Ашан» сократил число супермаркетов в РФ на треть

29.08.2021, 11:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийское подразделение французской Auchan («Ашан») за первое полугодие 2021 года закрыло 17 супермаркетов сети, следует из отчетности Elo Group.

По состоянию на 30 июня 2021 года, в РФ насчитывалось 238 точек, из которых 95 были обычными гипермаркетами и гипермаркетами меньшего по площадям городского формата «Ашан Сити», 143 – супермаркетами, передает «РБК».

В конце июня 2020 года ретейлер управлял 274 точками в России: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. Таким образом, за год число магазинов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как «Ашан Сити»).



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