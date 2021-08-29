На месте склада в воинской части в Казахстане произошел еще один взрыв

Взрыв небольшой силы произошел в воскресенье на складе боеприпасов воинской части в Жамбылской области Казахстана, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 [09.20 мск] был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Между тем сотрудники МЧС Казахстана ведут поиск трех человек, пропавших при ЧП в воинской части.

«На сегодняшний день числятся погибшими 13 человек — это те, чьи тела нашли. Три тела, к сожалению, не опознаны на сегодняшний день. Мы продолжаем поиск трех человек в эпицентре взрыва», – сказал глава ведомства Юрий Ильин.

Напомним, в четверг в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (16.00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли несколько взрывов, пострадали десятки человек, погибли 13. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о готовности подать в отставку после взрывов на складе.