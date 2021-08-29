 

Стало известно имя военного, погибшего 27 августа на Донбассе от пули снайпера

29.08.2021, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Андрей защищал Украину с 2015 года, сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр”, – отметили в посте.

Прощание с военнослужащим состоится  30 августа на площади Героев в Запорожье 10.30.

У погибшего остались жена и двое детей.

https://www.facebook.com/ovk.zp.ua/posts/4054075428052630

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии

01.01 / Эпидемия COVID-19. В Украине не осталось регионов с более чем 50% заполненностью койко-мест

18.10 / В Минске начались задержания участников акций протеста

29.08 / Украинским производителям картофеля планируют выделить государственную помощь – Минагрополитики

13.11 / Китай поздравил Байдена с победой на выборах

20.04 / Минздрав ожидает получение новой партии вакцины AstraZeneca 22 апреля. Ее планируют использовать за три дня

21.04 / Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией

14.05 / В Украине резко выросло число полностью привитых от COVID-19 – за сутки получили вторую дозу вакцины 4,5 тыс. человек

11.09 / Мнения: Чем опасна победа враждебных РФ сил в Белоруссии

28.02 / На Украине заявили о намерении Зеленского преступать закон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика