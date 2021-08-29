 

В Украину доставили почти 190 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech – фонд ООН

29.08.2021, 11:18, Новости дня
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“Эти дозы вместе с растворителем для разведения вакцины предоставляются Украине правительством США по инициативе COVAX в рамках глобальных мер по обеспечению справедливого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам от COVID-19 для всех стран”, – заявил фонд.

Препарат используют для вакцинации украинцев в центрах массовой вакцинации и для иммунизации организованных коллективов.

“Поставки в рамках COVAX продолжатся. К концу 2021 года, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19”, – рассказали в ЮНИСЕФ.

Сейчас в Украине делают за неделю более 1 млн. прививок, заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

“Призываю людей из групп риска, пожилых людей и медицинских работников, которые еще не получили вакцину, обратиться к семейному врачу или в центры вакцинации, чтобы привиться до начала следующей волны пандемии, быть в безопасности и сохранить здоровье”, – сказал он. 

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин в начале августа говорил, что в Украину до конца года поступит 17 млн доз вакцины Pfizer.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

В Украинском центре здравоохранения 26 августа заявили, что в Украине самый высокий уровень невакцинированного от COVID-19 населения в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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