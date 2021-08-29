 

В Черкассах оперативники организовали прослушивание телефонных разговоров за вознаграждение

29.08.2021, 11:18, Новости дня
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По данным следствия, в группу, которая организовала незаконную схему по прослушиванию телефонных разговоров за денежное вознаграждение, входили действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Для этого они использовали специальные средства, предназначенные для негласного снятия информации.

Правоохранители задержали бывшего оперативного работника ГУ Нацполиции в Черкасской области после передачи информации и получения за нее $2 тыс.

“По результатам проведения судебных экспертиз было сообщено о подозрении действующему работнику ГУ ЧП в Черкасской области”, – уточнили в ОГПУ.

Фото: gp.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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