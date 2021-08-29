Диетологи назвали пять потенциально опасных для здоровья овощей

Многие люди считают, что все овощи полезны, а употреблять их безопасно. Диетологи решили развеять этот миф и назвали пять потенциально опасных для здоровья овощей.

На первом месте расположился картофель. Польза от употребления клубней заключается в насыщении организма калием и другими полезными веществами, но опасность – в крахмале и соланине. Последние негативно сказываются на работе нервной системы. Помидоры тоже попали в перечень, так как некоторые из них могут выращиваться в теплицах с использованием химических добавок. Если же плоды выращены в правильных условиях, то они богаты полезными витаминами С и В, а также антиоксидантами. С осторожностью следует употреблять данный овощ людям с гастритом и заболеваниями желудка.

Опасной может быть и мякоть баклажанов, так как содержащиеся в ней вещества провоцируют увеличение количества щавельной кислоты. Именно она повышает вероятность появления камней в почках. Четвертым потенциально опасным овощем стала капуста. Ее нежелательно включать в рацион людям, которые страдают от заболеваний щитовидной железы. Опасным станет овощ и для тех, кто болеет гастритом и язвой желудка, так как в нем высокое содержание йода. На последнем месте оказался лук, который из-за содержания полимера фруктозы фруктана вызывает сбои в работе желудка.

Источник: riafan.ru