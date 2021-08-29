65-летняя Лариса Долина рассказала, почему не собирается уходить со сцены

Народная артистка РФ Лариса Долина Советская пояснила о своих творческих планах, объяснив, почему не собирается пока уходить с большой сцены. Пройдя предательства и даже угрозы, артистка намерена пользоваться каждой минутой для донесения поклонникам своего творчества.

Звезда эстрады вот уже около сорока лет не сходит с вершин российской музыкальной индустрии. До сих пор артистка не только активно записывает новые песни и гастролирует, но и ведет социальные сети, рассказывая фанатам о своих творческих успехах и планах. Так, общаясь в профиле Instagram с поклонниками, заметно помолодевшая селебрити заявила, что еще долго будет выступать перед любимой публикой.

Причинами этого она называет свой характер, благодаря которому она в ранние годы переносила боль от предательств. Вместе с завистью конкурентов, певица получала угрозы, долгое время светская тусовка ее попросту не принимала. Нечистые на руку музыкальные редакторы часто вырезали ее выступления из телепрограмм. Однако такие невзгоды сделали Долину только более сильной.

Сейчас же Лариса Александровна знает, что у нее есть большая аудитория, которая любит ее песни. Именно ради них исполнительница, в репертуаре которой есть и поп-шлягеры, и джазовые композиции, будет выступать и дальше. Артистка полна сил и имеет хорошую форму, пластический и сильный голос, что и в 65 лет позволяет ей исполнять сложнейшие вокальные партии. При том, что в Сети до сих пор обговаривают спор Долиной с Валей Карнавал, артистка хочет, чтобы ее услышали также молодые люди.

Независимо от того, сколько ей отведено высшими силами, подчеркивает Долина, она надеется до последних дней оставаться на сцене. Дарить поклонникам свои хиты стало ее целью и смыслом, поэтому она намерена посвятить музыке каждую секунду жизни. Почитатели таланта певицы по достоинству оценили откровения своей любимицы, оставив массу восторженных отзывов под публикацией.

Источник: solenka.info