 

Политолог Погребинский раскрыл план США убрать Зеленского из президентского кресла Украины

29.08.2021, 11:08, Разное
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Эксперта считает, что в Белом доме думают о том, чтобы сменить утратившего популярность президента Незалежной Владимира Зеленского на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. По мнению Погребинского, политик также будет управляемым и станет поддерживать ту же
выгодную США повестку.

Также политолог отметил, что Разумков ранее не запятнан разными скандалами
и прошлым “клоуна”. Напомним, Владимир Зеленский до своей политической карьеры был актером и участником КВН.

Эксперт заявил, что может существовать американский план. По его словам, Дмитрий Разумков сейчас резко отзывается о том, что делает украинский лидер. Погребинский уверен, что вскоре он выйдет из партии “Слуга
народа”.

Разумкова политолог считает ответственным и сдержанным, а также не нарциссичным. По его мнению, от политика не стоит ждать радикальных и беспредельных поступков, которые позволяет себе нынешний президент Украины. Ранее Погребинский заявил, что визит Зеленского в США не несет никакой пользы для Незалежной.



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