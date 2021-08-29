Мнение: Испания — почему социалисты помогают беженцам захватывать квартиры

Здесь, в России, захватчики чужих квартир вызывают мало сочувствия. Мы представляем себя на месте испанских бедолаг, которые загремели на пару недель в больницу, а по возвращении обнаружили в своей квартире семью окупасов, захватившую «ничейную» жилплощадь. В Испании закон на стороне захватчиков — полиция иногда отказывается вмешиваться в квартирные дела, а иногда даже помогает окупасам вернуться в квартиру, откуда их выгнал хозяин. Если же вы поколотите окупасов, вас могут даже посадить в тюрьму.

Вместе с тем в Испании многие окупасов поддерживают, даже считают героями. К примеру, там есть влиятельная политическая партия Поде́мос (переводится — «мы можем»), созданная левыми активистами и интеллектуалами, и занимающая, если мои данные не устарели, 20% мест в конгрессе. Сочетание умников и «людей действия» стандартно: опросы показывают, что левые идеи поддерживают или люди с интеллектом ниже среднего, или, наоборот, очень умные люди. Люди интеллектом от среднего до умеренно высокого по большей части придерживаются традиционных консервативных ценностей.

Логика у активистов Подемос примерно такая. Если у тебя есть квартира, в которой ты вот прямо сейчас не живёшь, ты преступник и капиталист, собака на сене. Так как кто-то сейчас страдает в общежитии, хотя мог бы с комфортом жить в твоей квартире. Тот факт, что у тебя больше денег, проклятая капиталистическая свинья, ещё не означает, что ты имеешь право выгонять на улицу людей, которым меньше повезло в жизни.

Ничего необычного тут нет. Опросы в России также показывают, что в список самых заветных желаний глубинного электората входит мягкое раскулачивание квартировладельцев. План примерно такой: налог на первую квартиру убрать вовсе, налог на вторую квартиру поднять до уровня месячной аренды. Допустим, до уровня в 300 тысяч рублей в год за однокомнатную квартиру, если речь идёт о Петербурге. Смысл в том, чтобы заставить «рантье» распродать дополнительные квартиры, принудить их зарабатывать на жизнь не сдачей квартир, а нормальной восьмичасовой работой.

Кстати, не думайте, что подобный закон в России никогда не примут. Как наш собственный исторический опыт, так и опыт других стран показывает, что «народные трибуны» периодически приходят к власти даже в самых развитых и здоровых странах. Да, мы недавно переболели развитым социализмом, но приобретённый иммунитет не будет действовать вечно: многие представители нашей молодёжи уже верят, будто в СССР пенопласт делали из молочной пены, а отдельную квартиру любой советский гражданин мог абсолютно бесплатно получить за несколько лет очереди, то есть к 25-30 годам. Пока что мечтатели в меньшинстве, но всё же их достаточно много, чтобы сразу несколько партий пытались завоевать их симпатии лозунгом «вернём всё взад».

Полагаю, даже в худшем сценарии российских квартирных рантье почти наверняка будут душить медленно, в несколько приёмов — в базовом же сценарии их трогать не будут вообще. Вместе с тем, риск есть. Если все ваши капиталы вбиты исключительно в жилую недвижимость, я бы рекомендовал задуматься о страховке.

Вернёмся к Испании. Вот видео одного из подвигов активистов партии Подемос:

https://twitter.com/perdigueroasp/status/1281331367503187968

Краткое содержание. Мужчины в масках болгаркой взламывают дверь в квартиру при помощи болгарки и зубила. Потом активисты разворачивают плакат с хештегом #BlocBages5 и лозунгом: «мы открываем двери, которые капитализм закрывает». В освобождённую от «капитализма» квартиру входят новые жильцы-окупасы. Судя по характерному внешнему виду, это беженки из Марокко. Все целуются, улыбаются, скандируют что-то духоподъёмное.

Владелец захваченной квартиры теперь навряд ли сможет избавиться от окупасов без помощи мафии. Недавно в Испании приняли закон, согласно которому нельзя вот так просто выгнать на мороз «уязвимых лиц», даже если те совершают преступления. Мы видим на руках у окупасок детей, следовательно, под категорию уязвимых лиц они подпадают:

https://www.larazon.es/economia/20210205/c5gbm4hd75ab3b4jz7xtaxybdu.html

Спорная поправка к декабрьскому указу, ограничивающему выселение, была введена задней дверью после давления со стороны Подемос. Она предусматривает, что выселение приостанавливается, когда речь идет о лицах, которые занимали дома без насилия или запугивания… их уязвимое положение подтверждается (например, что они имеют иждивенцев или несовершеннолетних на иждивении, являются иждивенцами или жертвами гендерного насилия), и что это не является обычным жильем или вторым местом жительства или недвижимостью, переданной другому лицу.

Обратите внимание на термин «гендерное насилие» в цитате. Это ещё один подарок Испании от социалистов — принятый в 2003 году закон LIGV, который даёт женщинам примерно ту же власть над мужчинами, которую белые американцы имели над неграми в 19-м веке. Прежде чем вы забьёте LIGV в поисковик, вот предупреждение от меня. Закон отвратителен: подробности могут сильно расстроить вас.

Консервативные партии в Испании тоже есть, однако власть сейчас явно не у них. К владельцам собственности общество по умолчанию относится как к аморальным скрягам, которые виноваты уже в том, что они богаче малоимущих. Вот ещё одна типично испанская история.

https://www.clm24.es/articulo/ciudad-real/justicia-suceso-homicidio-ratifican-prision-anciano-que-mato-ladron-que-entro-robar-casa/20210820183940328599.html

77-летний старик услышал ночью подозрительный шум, взял ружьё, и пошёл смотреть, что там происходит в его доме. Наткнулся на грабителя. Полагая, что молодой и крепкий грабитель может учинить над ним расправу, выстрелил в преступника, после чего вызвал ему скорую помощь. Суд решил, что это умышленное убийство: «простое вторжение в собственность не оправдывает в нашем праве такой чрезмерный ответ». По мнению суда, старику следовало спрятаться или убежать. Теперь его признали убийцей, по испанским законам ему грозит 10-15 лет тюрьмы.

Справедливости ради, в России законы о самообороне также часто работают плохо, однако это отдельная больная тема, на обсуждение которой я не хочу отвлекаться во время разговора о другой стране.

Итак, мы можем заключить, что Испания попала в порочный круг социализма. Презрение к частной собственности, борьба с капитализмом и экономическое сотрудничество с Германией погрузили страну в бедность. Безработица бьёт все рекорды: в том числе и благодаря направленным против бизнеса законам. Беднеющее население не видит причинной связи, и потому со всё большей симпатией относится к социалистам, которые выступают от лица бедных. Также социалистов поддерживают мигранты из Африки, так как социалисты и защищают их, и зазывают их в страну. Работает известный принцип: «чем хуже, тем лучше». Чем больше безработных, чем больше бедных, чем больше мигрантов, тем выше поддержка у Подемос и других социалистов. Чем больше власти у социалистов, тем хуже экономическая ситуация в Испании.

Социалисты полагают, что вся проблема в неравном распределении собственности и доходов: у кого-то 2 квартиры, а кто-то ютится в общежитии для марокканцев. По их мнению, если равномерно размазать масло по булке, на достойную жизнь хватит всем.

По мнению их противников, нельзя быть щедрым за чужой счёт, так как это аморально, и так как чужие деньги в итоге неизбежно заканчиваются. Подемос занимается приятным делом: раздаёт беженцам квартиры. Проблема в том, что квартиры не растут сами по себе, подобно борщевику. Кто-то должен оплачивать труд строителей, иначе квартир не будет. Эту часть уравнения Подемос не принимает в расчёт.

На примере других стран мы можем предположить, что будет с Испанией дальше.

Нельсон Мандела, известный каждому советскому школьнику борец с апартеидом, до самой своей смерти произносил вдохновенные речи про равные возможности и доступ к образованию. Когда к власти в ЮАР пришла его партия, Африканский национальный конгресс, выяснилось, что освобождённое чёрное население не особо интересуется библиотеками, зато охотно участвует в погромах и грабежах. Экономика ЮАР, когда-то мощная и развитая, пришла в упадок. Белая часть населения обнаружила себя на положении средневековых евреев, а страдания пребывающих в нищете негров только усугубились.