 

Богатые/бедные жёны – Личное мнение

29.08.2021, 10:52, Разное
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Вот кто меня искренне удивляет, так это рублёвские жёны. Название устарело, сами они тоже уже давно брошены, но понятно, о ком я сейчас, да?

Жизненный путь у них — как под копирку.


И что мне теперь — в Сибирь после развода?! Фото: Соцсети

Сначала они красивые. Хитро и коварно расставили сети писечкой и поймали в капканчик богатый член.

Затем вдруг почему-то расслабились. Сели ровно в поместье, ничего не делают. Жопа растёт, брыли обвисли, гоняют прислугу — больше заняться нечем.

Чем всё заканчивается? Не нужно быть гением, чтобы спрогнозировать быстрый развод.

И вот она уже с голой или чуть финансово прикрытой задницей сидит в обшарпанной «двушке» в Северо-Восточном административном округе нашей столицы.

Ну, или если муж порядочный человек, то в лучшем случае — спивается в трущобах Прованса.

Казалось бы, всё было. Почему ничего не осталось?

Долго думала, почему так происходит. И не только ведь с «рублёвскими» жёнами. Это вообще у нас такая традиция — была замужем, муж кормил, потом бросил, и ты — с голой в финансовом плане задницей.

А некоторые так вообще от мужа уйти не могут. Чисто из-за денег — он на заводе работает, а она его терпит за его крошечную зарплату.

Не хочу записываться в радикальные феминистки, но скажу прямо: женщина не только имеет право, но и должна сама думать о своих финансах. А муж ещё потом и спасибо скажет.

Наша вековая финансовая дремучесть вынуждает женщин быть дурами. В лучшем случае, отнесут деньги в банк под 5 процентов, которые не перекрывают даже инфляцию. Или кольца золотые копят — инвестируют, ага.

Что может быть отвратительнее, когда жена клянчит себе денежку на косметику или чулочки. Это унизительно — ещё попроси на прокладки! А бывает, что просто сидит дома, боится выйти на улицу замухрышкой — просить у мужа стыдно, а своих денег нет.

Одна знакомая так из декрета боялась выйти — надеть нечего было, стыдилась этого.

Горжусь женщинами, которые не такие. Вот одна из них — Лана Нагорная, посмотрите:

Лана сейчас живёт на Мальте с мужем и тремя детьми. На свои деньги от сделок летает на Мальдивы и в Дубай, покупает брендовые вещи. При этом она супер обаятельная, простая и с отменным чувством юмора. Сейчас Лана поставила себе цель заработать трейдингом на однушку в Дубае.

Лана Нагорная — инвестор и трейдер с огромным бэкграундом. Она начала инвестировать с институтских стипендий, а теперь у каждого члена семьи, включая детей, есть свой инвестиционный портфель.

Это — современный подход к финансам семьи. Жена отвечает за деньги — за свои, в первую очередь. И ей совершенно не страшно остаться одной. И мужа она любит, живёт с ним, не потому что финансово от него зависима.

Так и надо.

Я понимаю, как сразу становится страшно любой женщине, услышавший про инвестиции, трейдинг, акции-облигации и биржи. Сама через это прошла.

Кажется, что точно не разберёшься в этом.

Не призываю и даже предостерегаю от двух вещей: пытаться корпеть самой над книжками по инвестированию или работать с акциями без подготовки.

И то, и другое — идеи провальные.

Лана Нагорная создала онлайн-курс по инвестированию, на котором простым и понятным языком учит вещам, в которых, кажется, никогда не получится разобраться самостоятельно.

Делается это не для денег, Лана настолько круто зарабатывает на бирже, что заработок с курса отдаёт на благотворительность. Цель курса — образовательная.

Базовый курс по инвестированию — это возможность сохранить свои деньги от сжирания инфляцией и инструмент для преумножения капитала. Курс продолжается 4 недели, где целых 2 недели выделяются под практику под онлайн-присмотром кураторов.

То есть, сначала ты разбираешься в теории, во всех базовых понятиях и процессах на бирже, а только потом — под чутким руководством! — начинаешь нажимать кнопочки в приложениях брокеров и покупать/продавать акции и облигации.

С полным пониманием того, что творишь.

По окончании курса у вас будет не только понимание, как попасть на биржу, выбрать брокера и купить акции, а окажется в наличии свой собственный инвестиционный портфель, с которым вы сможете инвестировать прибыльно и безопасно.

Плюшки курса:

– онлайн-формат обучения (видео-уроки на удобной платформе).
– закрытые чаты Telegram для любых вопросов кураторам во время обучения.
– очень много практики, после которой вы легко сможете самостоятельно анализировать информацию и принимать решения.
– практические прямые эфиры, на которых разбираются все появившиеся вопросы, вместе строятся графики и выясняется, на что на рынке сейчас актуально обратить внимание.

Для вас Лана предоставила скидку 20% по промокоду Miro. Старт курса — 6 сентября.

Лишними знания никогда не бывают. Инвестирование — это то, в чём обязана разбираться каждая женщина. Ловите момент — такие курсы большая редкость.

А теперь расскажите — зависимы финансово от мужа? Если его не будет, насколько труднее будет жить?

Источник: Лена Миро



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