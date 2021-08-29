 

Мнение: Электоральный султанат?

29.08.2021, 10:46, Разное
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Прокуратура потребовала снять с выборов Гульназ Равилову – кандидата от партии «Яблоко» по татарстанскому партсписку.

Прокуратура слепила иск, утверждая, что Гульназ причастна к «штабам Навального», признанных Мосгорсудом экстремистскими организациями. Ключевой аргумент прокуратуры: Равилова «законные действия правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, нарушивших требования действующего законодательства, называет политическими репрессиями, проводимыми в стране».

Почему-то вспомнилась боярина Варвара Морозова, которая однажды сказала про сына: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва»…

И почему мне вспомнились именно эти слова Морозовой?  А  вспомнились  после того, как увидел документ, выложенный вот здесь:

Между тем татарстанские телеграмеры, обслуживающие власть, продолжают сочинять и тиражировать фейки.

Один из каналов, к примеру, пишет:    «В распоряжении редакции есть информация, что Ирек приехал из Москвы с наличкой и ходит по редакциям местных изданий предлагая деньги за статьи о себе. Муртазин точно появлялся в стенах крупных изданий и ТК «Эфир», где эти деньги, естественно не приняли. Связываться с уголовником никто не хочет».

Вообще-то на том же «Эфире» я действительно был, изучив расценки телекомпании на предвыборную агитацию. И заехал с предложением заключить официальный договор, оплатив его из избирательного счета. Ни о какой наличке не было и речи.

Ответа от ТК «Эфир» до сих пор нет… Но  что правда, то правда, редакции татарстанских СМИ массово отказываются от заключения договоров на размещение предвыборной агитации.

Другой татарстанский канал вот как объясняет эти отказы:  «….ни одно татарстанское СМИ не захочет идти на конфликт с Казанским Кремлем: все прекрасно понимают, как там относятся к Муртазину со времен его нападок на Минтимера Шариповича, и любые попытки сотрудничества с опальным пресс-секретарем Шаймиева будут расценены как проявление нелояльности и попытка втихую вести свою игру. А такое у нас в Республике, как вы понимаете, не любят»

Это что же получается? Татарстан – это не регион России, а какой-то султанат? Электоральный султанат?

Фотография Гульназ Равиловой отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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