 

Пациенты COVID-госпиталя в Таиланде устраивали оргии и нарко-вечеринки

29.08.2021, 10:40, Новости дня
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Полицейские в Таиланде провели рейд в полевом госпитале для больных коронавирусом, где пациенты устраивали оргии и нарко-вечеринки, сообщает издание The Nation Thailand.

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ полицию обратился персонал больницы в провинции Самут Пракан. Медики пожаловались на стычки между пациентами. В операции приняли участие бойцы военного подразделения ISO

Правоохранители конфисковали у больных сигареты. Кроме того, по камерам видеонаблюдения выяснили, что часть пациентов принимает наркотики и занимается групповым сексом, однако их личности установить не удалость.

В Таиланде за период пандемии выявили свыше миллиона случаев коронавируса, более 10 тыс. человек умерли. В середине августа наблюдался пик заболеваний, число случаев превышало 20 тысяч в сутки.



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