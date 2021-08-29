На Российской креативной неделе представили свои проекты более десятка креативных индустрий

В рамках Российской креативной недели на площадках фест-форума в Парке Горького представили свои проекты 14 креативных индустрий, среди которых новые медиа, урбанистика, архитектура, разработка игр и компьютерная графика, музыка, кино, телевидение, издательское дело и журналистика, образование и другие.

В рамках деловой программы прошли сессии, которые станут основой для системных решений в области креативной экономики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Так, на деловой сессии «Утро с фондами» обсуждались перспективы развития ведущих президентских и национальных фондов. Глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что «важно сформировать финансовую инфраструктуру для креативных индустрий». «В нее обязательно должны входить институты стартового финансирования, которые уже запущены государством, однако дальше должны подключаться венчурные фонды и банковские институты», – сказал он.

На сессии «Урбанистика-2021: дайджест процессов трансформации» обсудили креативный потенциал урбанистики, поскольку устойчивое развитие креативной отрасли невозможно представить в отрыве от процессов урбанизации. Было отмечено, что территориальная инфраструктура, развитость среды – фундамент для формирования инновационно-креативной экономики.

В рамках деловой программы состоялась дискуссия «Креативный экспорт». Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский привел в пример мультфильм «Маша и Медведь», который знают 90% детей во всем мире.

В свою очередь Фируз Мирза-Заде, руководитель проекта Dubai Creates (Дубай, ОАЭ), как один из инициаторов встречи, подчеркнул, как важен диалог РФ и ОАЭ, ведь обе страны являются центрами креатива.

На инсайт-сессии «Кино после Голливуда» режиссеры, продюсеры и представители власти обсудили будущее киноиндустрии. Так, Журавский отметил, что Голливуд и кино теряют границы. Режиссер Николай Лебедев («Легенда №17», «Апостол», «Звезда») в свою очередь отметил, что «интерес к человеческой душе останется навсегда. Машина это не сможет изменить никогда. И формальные вещи не смогут заменить человеческое творчество».

На площадке «Спецпроекты» в субботу прошел день моды, который открыло пленарное заседание «Устойчивое развитие моды и креативных индустрий». Позже здесь состоялась дискуссия «Визуальные коды модной индустрии (витринистика, айдентика, визуальный мерчандайзинг, городская среда, мода и урбанистика)», на которой директор АНО «Центр устойчивого развития», заместитель начальника управления «Корпоративная социальная ответственность организации «Городские реновации» Алина Рохлова рассказала о всероссийском конкурсе по созданию дизайна витрин магазинов в 2022 году.

На площадке «Образование в креативных индустриях» состоялась встреча студентов с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Обсуждались формат нового учебного года, международные научные проекты, особенности российского высшего образования и даже возможности снижения углеродного следа на пути студентов в вузы.

Главный редактор канала «Комсомольская правда ТВ» Александра Лябина на площадке «Издательское дело и журналистика» поделилась преимуществами и возможностями, которые открываются сегодня перед блогерами и журналистами благодаря популярному формату коротких видеороликов: «Длина наших видео – 3 минуты. Это оптимальный хронометраж, чтобы рассказать историю ярко и кратко».

Организаторами Российской креативной недели выступают ФГБУ «Роскультцентр», Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Москвы. Партнер Российской креативной недели – ПАО «Новатэк». Генеральный партнер – Сбер. Официальный телекоммуникационный партнер – МегаФон.