 

Япония отказалась предоставить убежище россиянину, который приплыл с Курильских островов

29.08.2021, 10:24, Новости дня
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Россиянина передадут генеральному консульству России в Саппоро на следующей неделе. По словам чиновников из правительства Японии и России, мужчина родом из города Ижевск, ему 38 лет. На остров Кунашир он переехал три года назад

“РИА Новости” со ссылкой на генконсульство РФ в Саппоро пишет, что Япония официально уведомила российских дипломатов о задержании мужчины за нелегальный въезд. В диппредставительстве России сообщили, что сейчас идет разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии.

Как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют, добавили в дипмиссии.

В августе гражданин России Ваас Феникс Нокард самостоятельно приплыл в Японию с острова Кунашир на Южных Курилах, чтобы попросить политическое убежище. Он переплыл пролив между Россией и Японией в гидрокостюме.

По информации источника “РИА Новости”, мужчина может быть жителем поселка Южно-Курильск на острове Кунашир по имени Ваас Феникс Нокард. В 2011 году его депортировали из Японии за нарушение визового режима. Как уточнил собеседник агентства, его якобы задерживали в Таиланде и на Бали за подделку документов.

Контекст:

Россиянин проплыл 20 км от острова Кунашир. Житель японского поселка Сибецу рассказал, что его нашли на прибрежной станции Накасибецу.

Кунашир – самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Россия считает, что этот остров входит в Сахалинскую область в составе Южно-Курильского района. 

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, в частности острова Кунашир, а также островов Итуруп Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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