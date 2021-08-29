“Сидела и ждала, кто меня подберет”. Преподавательница Бильченко пожаловалась, что никому не нужна

“Вот интереснейшая же штука в жизни человека иногда случается. Я, например, всю свою сознательную жизнь боялась быть никем. Потерять статус и репутацию для меня было хуже, чем потерять жизнь. И вот Бог с идеальной мудростью устроил мне экзамен на самость: меня не убили, меня в моей стране сделали никем”, – отметила она.

По словам Бильченко, это был “прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего”.

“С января месяца я сидела и с любопытством ждала, кто меня подберет. Сначала полагала, что оппозиция. Типа журналистом. Но что-то в ОПЗЖ их во мне смущает. Потом, – что Россия, но матушку мою тоже что-то во мне смущает”, – заявила Бильченко.

Она призналась, что помощь ниоткуда не пришла. После этого преподаватель почувствовала себя счастивой, потому что позволила себе быть никем.

“Я достигла такого несчастья, что ощущаю странное счастье. Как это? Все про…ть: работу, имя, сцену, должность, все, к чему готовила семья… Потерять, говоря без мата, здесь, но там не приобрести. То есть, чисто все. Архичисто. И ты, такой, счастлив. Ужасно страдаешь и ужасно счастлив. Боишься всего и ничего не боишься”, – уточнила Бильченко.

https://www.facebook.com/yevzhik/posts/4189631944405217

Контекст:

Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия закона о функционировании украинского языка как государственного (16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык). В частности, 18 января она назвала его “очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии” и заявила о “фашизме” в Украине. По мнению Бильченко, в Украине “процветает человеконенавистническая идеология” и “националистическая цензура”.

В университете ее высказывания назвали антиукраинскими. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта “Миротворец” за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

2 февраля Бильченко отстранили от занятий, а 15 февраля – от преподавательской деятельности.

Директор Института философского образования университета, профессор Иван Дробот сообщил, что Бильченко не уволена. По его словам, она получает зарплату, поэтому ей рекомендовали сосредоточиться на научной и учебно-методической работе.

20 июля Бильченко опубликовала копию документа, в котором указано, что кафедру культурологии и философской антропологии, где она работала, ликвидируют. Занимаемая ею должность подлежит сокращению с 20 сентября.

—