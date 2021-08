Украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

Зубковская выиграла соревнования по прыжкам в длину, прыгнув на 5,54 метра в классе T12. Она опередила на 26 сантиметров Сару Мартинес из Испании, уточнил сайт Sportarena.com.

Паралимпийским чемпионом стал и одессит Роман Полянский. Он получил золото в академической гребле в классе PR1, сообщило агентство “Укринформ”. Дистанцию 2 тыс. метров он преодолел за 9 минут и 48,78 секунд, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

В активе паралимпийской сборной Украины 36 наград – 10 золотых, 17 серебряных и девять бронзовых, она занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Зубковская выигрывала золотые медали на Паралимпиадах в Пекине в 2008 году, в Лондоне (2012 год) и в Рио-де-Жанейро (2016 год). Полянский является чемпионом Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, написало СЕГОДНЯ.ua.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

