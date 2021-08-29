 

Украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

29.08.2021, 10:24, Новости дня
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Зубковская выиграла соревнования по прыжкам в длину, прыгнув на 5,54 метра в классе T12. Она опередила на 26 сантиметров Сару Мартинес из Испании, уточнил сайт Sportarena.com.

Disclaimer: This was not Oksana’s winning jump * #Tokyo2020 #Paralympics @ParaAthletics pic.twitter.com/cBKC7DG1Nw

— Paralympic Games (@Paralympics) August 29, 2021

Паралимпийским чемпионом стал и одессит Роман Полянский. Он получил золото в академической гребле в классе PR1, сообщило агентство “Укринформ”. Дистанцию 2 тыс. метров он преодолел за 9 минут и 48,78 секунд, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

В активе паралимпийской сборной Украины 36 наград – 10 золотых, 17 серебряных и девять бронзовых, она занимает четвертое место в общем медальном зачете.

Зубковская выигрывала золотые медали на Паралимпиадах в Пекине в 2008 году, в Лондоне (2012 год) и в Рио-де-Жанейро (2016 год). Полянский является чемпионом Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, написало СЕГОДНЯ.ua.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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