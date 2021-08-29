Новую жену Прохора Шаляпина госпитализировали с COVID-19 после свадьбы

Новая жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис попала в больницу сразу после свадьбы. По словам актеров Марины Орловой и Георгия Кирьянова, которые были в числе гостей торжества, причиной стал COVID-19.

Как выяснилось, изначально заболел один из присутствующих на свадьбе. Далее заразились родители невесты Шаляпина, а следом – и она сама. По словам свидетелей, ссылающихся на разговор с артистом, для нее вызвали бригаду медиков, которые поставили витаминную капельницу за 4,5 тыс. долларов. После этого Татьяне Клаудиа Дэвис стало хуже, а врачи приняли решение подключить пациентку к аппарату ИВЛ.

К слову, свадьбу артиста с бизнесвумен отмечали в респектабельном отеле «Wynn» в клубе «Интрига». Известно, что Татьяна Клаудиа Дэвис руководит семейным бизнесом в Канаде. Также у нее имеется недвижимость в Мексике и Монако. Несмотря на слухи о торжестве ради пиара, гости уверены, что супруги искренне любят друг друга, на торжестве даже присутствовали родители невесты.

Источник: www.eg.ru