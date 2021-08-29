 

Врач-диетолог назвал болезни, которые могут появиться от мясного бульона

29.08.2021, 10:20, Разное
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Несмотря на пользу мясного бульона во время заболеваний и после операций, когда организму необходимо восстановить силы, существует и опасность данного блюда. По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, речь идет о ежедневном употреблении костного отвара, что может негативно отразиться на здоровье человека и даже спровоцировать ряд заболеваний.
Опасность заключается в препаратах, которыми кормят крупный рогатый скот и птицу. Чтобы обезопасить себя, стоит сливать пару раз кипящую воду, получая бульон третьего отвара, в котором останется меньше вредных веществ. Чрезмерное употребление жирных костных бульонов, продолжил Бобровский, повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркты и инсульты напрямую связаны с регулярным попаданием насыщенных жирных кислот в организм. Особенность последствий их употребления заключается в том, что они могут годами развиваться в организме, не проявляя себя никакими симптомами.

Опасным станет и включение бульонов на регулярной основе в рацион при мочекаменной болезни. В таких случаях появляется вероятность приступа, так как такие блюда заставляют поджелудочную железу работать в усиленном режиме. Стоит ограничить их употребление и при заболеваниях ЖКТ. Врач отметил, что это все касается именно бульонов на основе куриных и говяжьих костей. Меньше вреда организму принесут рыбные и овощные отвары.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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