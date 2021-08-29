 

Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

29.08.2021, 9:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду.

«Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтерскому братству и, конечно, тем значимым вкладом, который угольная отрасль вносит в укрепление индустриального, энергетического потенциала страны, в социально-экономическое развитие российских регионов», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Официально праздник утвержден в СССР по предложению министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько 10 сентября 1947 года. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года.



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