В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой

Пользователи жалуются на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», также об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой произошел на территории России, больше всего жалоб поступает из Москвы, Сантк-Петерубрга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, следует из данных сайта.

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту и сообщениями.

Предыдущий сбой «Вконтакте» произошел 3 августа.