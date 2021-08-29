В работе соцсети «Вконтакте» произошел сбой
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Пользователи жалуются на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», также об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сбой произошел на территории России, больше всего жалоб поступает из Москвы, Сантк-Петерубрга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, следует из данных сайта.
Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту и сообщениями.
Предыдущий сбой «Вконтакте» произошел 3 августа.
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