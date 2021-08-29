Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» убили известного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на его родственников.

По данным СМИ, певца вывели из дома в провинции Баглан и расстреляли. Информацию о гибели музыканта подтвердил его сын, передает ТАСС.

Андараби своих песнях поддерживал противников талибов и осуждал деятельность «Талибана». Кроме того, многие лидеры талибов считают музыку «противной исламу».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.