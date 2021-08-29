В Харькове водитель авто сбил наездницу, лошадь умерла – полиция

Водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади.

“Инцидент произошел около 2.40 на Клочковском спуске. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, после оказания помощи ее отпустили домой. Конь умер на месте происшествия”, – отметили правоохранители.

Общественное уточнило, что водитель автомобиля не травмировался.

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