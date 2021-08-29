В Запорожье сошли с рельсов несколько грузовых вагонов, пассажирские поезда могут задержаться в пути

“Из-за схода четырех вагонов грузового поезда под станцией “Запорожье-2″ несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое – Вольнянск – Запорожье-1”, – сообщил перевозчик. Ожидается задержка до двух часов следующих поездов: №72 Киев – Запорожье, №142 Мариуполь – Одесса, №120 Запорожье – Львов, №119 Львов – Запорожье, №116 Киев – Бердянск. В “Укрзалiзницi” извинились перед пассажирами за неудобства и посоветовали следить за обновлением информации. — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”