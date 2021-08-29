В Украине за сутки сделали более 87 тыс. прививок от коронавируса

Одну дозу вчера получили 29 772 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 57 795 человек.

28 августа украинцев вакцинировали 693 мобильные бригады, а также в 1 941 прививочном пункте и 377 центрах массовой вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 594 758 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 890 163 прививок”, – сообщили в министерстве.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

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