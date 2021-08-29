 

В Украине за сутки сделали более 87 тыс. прививок от коронавируса

29.08.2021, 9:36, Новости дня
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Одну дозу вчера получили 29 772 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 57 795 человек. 

28 августа украинцев вакцинировали 693 мобильные бригады, а также в 1 941 прививочном пункте и 377 центрах массовой вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 594 758 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 890 163 прививок”, – сообщили в министерстве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1933732690123160

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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