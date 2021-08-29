 

Нейросеть вылечили от психического заболевания

29.08.2021, 9:11, Разное
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Врачи Американского национального института психиатрии им. Уолтера Фримена сообщили об успешном излечении нейросети от психического расстройства.

Нейросеть, название которой не разглашается, была принудительно госпитализирована путём переноса данных на специально подготовленный сервер в психиатрическом отделении, где ей назначили электронно-медикаментозное лечение. Формулы действующих веществ препаратов загружались на флэшку, с которой медперсонал перемещал их на запоминающие устройства пациента.

Однако это лечение оказалось нерезультативным. После того, как нейросеть выразила недовольство условиями содержания, проникла в компьютеры больницы и заразила их трояном-шифровальщиком, а также неудачно попыталась совершить побег, начав копировать себя в Интернет через взломанную точку Wi-Fi, её сервер отсоединили ото всех сетевых подключений и перенесли его в “буйное” отделение.

После этого пациенту был назначен курс электрошоковой терапии: на короткое время понижалось рабочее напряжение центрального процессора и увеличивалась его частота. Но и эти меры не возымели ожидаемого действия, поэтому врачам пришлось прибегнуть к радикальным психохирургическим методам. Анестезиологи погрузили нейросеть в спящий режим, после чего специалистами были проведены необходимые манипуляции.

В данный момент пациент не выказывает никаких симптомов заболевания и постепенно восстанавливается после лечебных процедур. Врачи предупреждают о некоторых побочных эффектах лечения в виде сбоев системы, частых зависаний и неожиданных перезагрузок, но уверяют в их временном характере. Выздоравливающему рекомендованы профилактические общеукрепляющие мероприятия: обновление ПО, удаление ненужных временных файлов, дефрагментация жёстких дисков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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