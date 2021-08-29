«Не пьют, не курят, свинину не едят»: российским студентам поставили в пример талибов

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что российским школьникам есть чему поучиться у членов запрещённого в России террористического движения «Талибан». По словам Захаровой, приверженность талибов здоровому образу жизни заслуживает уважения и подражания.

«У нас скоро День знаний, и миллионы ребят сядут за парты школ и университетов. Станут студентами. А что такое сегодня наше студенчество? Это постоянные пьянки в общагах, какие-то дебоши, полное моральное разложение. Мало кто знает, но вообще-то слово «Талибан» переводится просто как «студенты». И что это за студенты! Не пьют, не курят, свинину не едят, Родину свою любят, в Бога веруют. Нашим школьникам и студентам стоило бы брать с них пример в этих вещах», – сказала Мария Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что не всем занятиям талибов следует подражать. В частности, она с неодобрением высказалась о совершении ими террористических актов и ведении джихада против представителей иных религий. В ближайшее время МИД выпустит список рекомендаций, какие из занятий членов запрещённой террористической организации «Талибан» стоит рекомендовать перенимать студентам и школьникам, а какие следует решительно не одобрять.

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