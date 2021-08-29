Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%

В связи с приближением урагана «Ида» нефтедобыча в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91%, сообщило управление по вопросам безопасности и природоохранного правоприменения при МВД США.

К утру субботы были эвакуированы работники с 279 из 560 нефте- и газодобывающих платформ, добыча нефти приостановлена на 90,84%, добыча газа – на 84,87%. После урагана платформы должны будут пройти ряд проверок, прежде чем возобновить работу. Если каким-то из платформ «будет причинен ущерб», их возвращение к работе «может занять больше времени», сообщило ведомство.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган «Ида», образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории. Штата Луизиана ураган достигнет в воскресенье, передает ТАСС.