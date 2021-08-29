Банки в РФ сократили выдачу потребительских кредитов

Российские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с июнем – до 347,7 млрд рублей, ужесточение регулирования со стороны ЦБ является одной из причин этого, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

В июле банки выдали 1,123 млн потребкредитов на сумму в 347,7 млрд рублей. Количество кредитов снизилось на 0,2%, а их объем – более существенно, на 6%, передает РИА «Новости».

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что, отчасти, может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», – сказал гендиректор компании Олег Лагуткин.

По его словам, вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе. Этот месяц для данного вида кредитования является стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Лагуткин спрогнозировал, что объем потребительского кредитования, может несколько вырасти.

Напомним, в Центробанке заявили, что с 1 октября в РФ ужесточат правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов российским гражданам с кредитами.