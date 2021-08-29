 

Банки в РФ сократили выдачу потребительских кредитов

29.08.2021, 8:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с июнем – до 347,7 млрд рублей, ужесточение регулирования со стороны ЦБ является одной из причин этого, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

В июле банки выдали 1,123 млн потребкредитов на сумму в 347,7 млрд рублей. Количество кредитов снизилось на 0,2%, а их объем – более существенно, на 6%, передает РИА «Новости».

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что, отчасти, может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», – сказал гендиректор компании Олег Лагуткин.

По его словам, вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе. Этот месяц для данного вида кредитования является стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Лагуткин спрогнозировал, что объем потребительского кредитования, может несколько вырасти.

Напомним, в Центробанке заявили, что с 1 октября в РФ ужесточат правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов российским гражданам с кредитами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Россия опосредованно финансировала каналы Козака – Ткаченко

05.01 / Российские военные расследуют дело о сбитом вертолете Ми-24 в Армении как умышленное убийство

24.10 / Студента, который справил нужду на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, отчислили из университета

22.06 / В Раде зарегистрировали альтернативный правительственному законопроект об изменениях в Налоговый кодекс

13.03 / В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка

19.06 / Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше

14.07 / Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы

24.07 / За сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции сил ООС

18.10 / Выборы главы Северного Кипра. Сторонник объединения острова потерпел поражение

03.02 / Порошенко рассказал, почему не мог заблокировать телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика