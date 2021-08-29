Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства 15-летней девочки

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29.08.2021, 8:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Башкирии расследуют дело об убийстве 15-летней девочки в Бирске, которая ушла на день рождения подруги, после ее тело обнаружили в яме, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что подросток 25 августа ушла праздновать день рождения подруги и не вернулась.  Мать девушки обратилась с заявлением в правоохранительные органы об ее исчезновении. По данному факту РФ следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры республики.

Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку.

Также сообщалось об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного. Его отправили в СИЗО до 25 октября.

Следственный комитет информировал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах.



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