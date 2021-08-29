 

В Украине с 30 августа заработают новые камеры автофиксации, всего их будет 180

29.08.2021, 8:42, Новости дня
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“Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 319 участках. С 30 августа патрульные с прибором TruCAM будут работать на 10 новых участках”, – отметили в релизе. 

Новые приборы запустят в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях. 

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками, уточнили в НПУ.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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