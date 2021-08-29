Врач-отоларинголог назвал опасные “народные” средства при простуде

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал нежелательные к применению «народные» средства, которыми люди зачастую пытаются вылечить простуду. По словам кандидата меднаук, некоторые из них могут быть не только бесполезными, но и представлять опасность для здоровья.

Зайцев категорически не рекомендует помещать в полости носа кусочки луки и чеснока. Эти манипуляции приведут к еще большему воспалению на фоне отека слизистой из-за простуды. Вероятно и получение ожога. Также мифом является мнение о лечении простуды нахождением в бане. Высокая температура тоже провоцирует отек и воспаление, а когда человек чувствует себя плохо, то ему нужен постельный режим и покой, а не походы в сауну. Отправляться туда можно при начале выздоровления, но не в начале заболевания.

Зайцев посоветовал людям, жалующимся на симптомы простуды, обратиться в больницу. Только врач может назначить нужное лечение и поможет избежать негативных последствий.

Источник: radiosputnik.ria.ru