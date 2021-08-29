Теория личности по группам крови

Интерес японцев к группам крови обусловлен идеей, что группа крови влияет на личность человека, а следовательно, зная группу крови, можно предположить, что за человек перед тобой находится и подходите ли вы друг другу. Каждой группе крови соответствует свой набор личностных особенностей.

Если японец спросит вас: Какая у тебя группа крови? Не пугайтесь! Никто не ищет донора. Такой вопрос просто выражает любопытство о вас как о человеке, как если бы вас спросили: Кто ты по гороскопу?

Но если вы знаете свою группу крови, проверьте, насколько хорошо эти описания соответствуют вам.

I группа (O+ и O-) — «Охотники»

Теория взаимосвязи группы крови с характером гласит, что все началось с обладателей первой группы крови. Эти люди сумели выжить в сложных условиях каменного века, дали крепкое потомство и положили начало эволюционным процессам. «Охотникам» приходилось делать ставку на первобытные, природные инстинкты, а также демонстрировать решимость в достижении целей.

Люди с первой группой крови обладают сильным характером. Они решительны и уверены в себе, энергичны, общительны, неутомимы, и всегда стремятся к лидерству. Они устойчивы к неврозам и быстро восстанавливают силы, что даёт им возможность не обращать внимания на проблемы и с улыбкой идти вперёд.

Хотя люди с первой группой крови не всегда пунктуальны, часто опаздывают на мероприятия и бывают грубы, из их неоспоримых достоинств стоит указать следующие: они невероятно устойчивы и гибки, что помогает им переживать любые невзгоды.

Эти люди не выносят критику в свой адрес, не умеют и не любят подчиняться. Тяжело переносят смену обстановки. Сильный характер позволяет «охотникам» занимать лидирующие позиции в жизни и в бизнесе. Монотонная работа, отсутствие конкуренции и пространства для роста их утомляют. Некоторым представителям нужен драйв, возможность для развития.

II группа (A+ и A-) — «Земледельцы»

Представители второй группы крови — хладнокровные, уравновешенные, здравомыслящие люди. Внешняя простота — маска, под которой скрывается многогранная личность. Очень добросовестны в любой работе, хотя могут делать ее слишком медленно.

Люди со 2 группой крови очень общительны, легко адаптируются к обстановке, поэтому такие события, как смена места жительства или работы, не являются для них стрессовыми. Эти люди старательны и обязательны, хорошо работают даже в стрессовых ситуациях. Во всем любят гармонию, спокойствие и порядок. Чувствительны, терпеливы и доброжелательны, могут быть отличными друзьями. При этом они максималисты.

«Земледельцы» не спешат выворачивать душу наизнанку, зато умеют анализировать ситуацию, внимательно наблюдать и делать выводы. Не позволяют эмоциям взять верх над разумом, во всем полагаются на себя и не будут лишний раз просить помощи, хотя всегда рады примчаться на помощь другим.

К сожалению, из них не вырастают лидеры, но они прекрасные исполнители, на которых может держаться вся структура компании.

Из недостатков можно отметить такие, как склонность отказываться от своего мнения, выбирая чужое, чрезмерная мелочность и скрупулезность.

III группа (В+ и В-) — «Кочевники»

Представители 3 группы крови описаны как редкие хитрецы. Их еще называют «странниками» из-за перманентной жажды перемен. В их характерах соединились самые сильные черты двух первых групп. Они легко приспосабливаются к любым условиям; их невозможно загнать в тупик; умеют налаживать контакт с любыми людьми; целеустремленные и уверенные в себе; умны и эмоционально чувствительны. Эти люди любят смену обстановки, непоседливы и считают, что надо объехать весь мир или хотя бы его половину.

Они аскеты по натуре, поэтому комфорт их не прельщает, а все привычное и обыденное навевает скуку. Они свободолюбивы, их тянет к приключениям, склонны поступать так, как им нравится. Легко ко всему приспосабливаются, гибки и не страдают отсутствием воображения. В процессе эволюции «кочевники» развили умение хранить равновесие. Предпочитают не ввязываться в конфликты, ощущая тонкую грань между хорошим и плохим.

Обладатели 3 группы крови предъявляют высокие требования к себе и окружающим, они властные и творческие личности.

Из недостатков характера можно выделить: излишнюю ранимость и чувствительность, чрезмерную болтливость и навязчивость.

IV группа (AB+ и AB-) — «Изобретатели»

Людей с 4 группой крови не зря назвали изобретателями, а также философами и мудрецами. Их можно назвать одухотворенными натурами и многогранными личностями, мыслителями. По характеру они очень интеллигентные, коммуникабельные и доброжелательные. Любят пошутить, в том числе и над собой. Они совместили основные черты характеров людей второй и третьей групп крови.

Они руководствуются в жизни эмоциями и чувствами, которые часто берут верх над здравым смыслом и расчетом. Они тактичны и справедливы по отношению к окружающим, коллектив платит тем же в ответ. Если они и конфликтуют, то в основном сами с собой. Правда, иногда бывают резки. Кроме того, долго взвешивая все за и против, могут тормозить с принятием решений, но редко ошибаются.

Эти люди преданные и веселые друзья, умеющие сочувствовать и сопереживать- настоящие альтруисты. Обладают ангельским терпением, хотя никому не позволено садиться им на шею.

У них есть и негативные черты: часто сомневаются в себе, склонны к самокопанию. Могут долго пережевывать прошлые негативные события, пытаясь проанализировать ошибки. Умеют отменно притворяться и лгать (иногда это становится плюсом). А ещё они требуют к себе повышенного внимания, что порой мешает обрести счастье, ведь не всегда удается быть в центре всеобщего интереса.

Совместимость по группам крови, согласно японской теории личности:

Первая группа

O × O: Хотя их честное обхождение друг с другом может стать основой близких и доверительных отношений, они, как правило, начинают конфликтовать, если дело доходит до конкуренции.

O × A: У людей с первой и второй группой крови слишком разные характеры (люди со второй группой очень чувствительны, чего нельзя сказать о людях с первой). Они могут как компенсировать слабые стороны друг друга, так и стать врагами из-за слишком сильных различий.

O × B: Люди с первой группой крови терпеливы и понимающи, они могут получить удовольствие от общения со свободолюбивыми людьми третьей группы, в то же время оказывая им поддержку. Хорошее сочетание!

O × AB: Простым и честным людям с первой группой поначалу может быть трудно понять сложных двойственных людей с четвёртой. Но их жизнерадостность и эмпатия могут помочь людям с четвёртой группой крови проходить через трудности, и посредством этого между ними могут возникнуть близкие отношения.

Вторая группа

A × A: Между этими похожими людьми возникает эмпатия и чувство привязанности, но иногда они могут вызывать друг у друга раздражение из-за гиперчувствительности обоих.

A × B: Люди со второй группой крови восторгаются способности людей с третьей наслаждаться жизнью и двигаться в своём собственном ритме. В свою очередь, людям с третьей группой некомфортно от того, что люди со второй слишком ярко проявляет свои чувства, их обожание кажется навязчивым.

A × AB: Успешность этого сочетания зависит от конкретных людей. Как мы уже говорили, четвёртая группа (или тип АВ) является смешанной и содержит в себе признаки обеих групп. Тип А не сможет ужиться с типом АВ, у которого слишком развиты черты типа В (здесь мы говорим прежде всего о негативных чертах, таких как эгоцентризм). Тем не менее, если у типа АВ больше развиты черты типа А, они с А могут построить стабильные отношения.

Третья группа

B × B: Такая комбинация может стать одной из лучших возможных, если предпочтения партнёров совпадут или они подстроятся друг под друга. Если же нет, эта комбинация может стать худшей из возможных.

B × AB: Люди с третьей группой крови нуждаются во времени, чтобы не спеша решать дела в своём ритме. А людям с четвёртой группой крови иногда нужно побыть в одиночестве. И те, и другие уважают потребности друг друга. Таким образом, у них получатся хорошие отношения, если они не будут мешать друг другу.

Четвёртая группа

AB × AB: Четвёртая группа достаточно редкая, поэтому люди этого типа встретившись сразу чувствуют взаимопонимание и сильное притяжение. Одна сложная личность может понять другую хорошо, как никто другой, поэтому в этом союзе возможны глубокие отношения.