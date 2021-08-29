 

Школьникам в США предложили присягнуть флагу ЛГБТ вместо флага страны

29.08.2021, 7:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ американском штате Калифорния школьная учительница Кристина Питцен предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ, так как флаг США она из класса убрала.

Питцен убрала флаг США из-за того, что не одобряла действия американских властей в связи с пандемией коронавируса. Один из учеников, спросил, куда же смотреть, произнося клятву верности американскому флагу, если самого флага нет. Учительница ответила ему: «У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть». «А он вроде оглядывается и спрашивает: «О, этот?», и указывает на флаг гордости», – приводит ее слова РЕН ТВ.

Питцен заверила, что не заставляет учащихся участвовать в демонстрации верности флагу. Если они не хотят, то могут не произносить клятву. Однако руководство школы уже начало проводить проверку ее действий.

Напомним, права ЛГБТ превращаются в важный внешнеполитический принцип США. В июне Госдеп впервые отметил так называемый месяц гордости и поднял флаг ЛГБТ.



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