 

В «Талибане» ответили на вопрос о проблеме пакистанских талибов

29.08.2021, 7:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаС представителями радикального движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП) должны будут разбираться власти Пакистана, а не Афганистана, сообщил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

«Проблема ТТП – это проблема, с которой придется иметь дело Пакистану, а не Афганистану. Пакистан, а также пакистанские улемы и религиозные деятели, а не [афганские] талибы, должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию», – сообщил он в интервью пакистанскому телеканалу «Джео-ти-ви», отвечая на вопрос, могут ли афганские талибы заставить пакистанских талибов не воевать против правительства, передает ТАСС.

Муджахид отметил, что афганские талибы настроены не допустить, чтобы территория Афганистана использовалась для террористической деятельности против других стран. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что мы не позволим никому использовать нашу территорию для разрушения мира в чужой стране», – сказал представитель движения.

«Если ТТП будет считать афганских талибов своими лидерами, они должны будут слушаться их, нравится им это или нет», – указал он.

«Движение талибов Пакистана» — радикальная группировка, действующая в основном на Территории племен федерального управления, в северо-западных регионах Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Пакистанские талибы выступают против правительства и системы власти в стране и за создание в Пакистане «настоящего исламского государства». Боевики организуют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками. По данным местных СМИ, ТТП имеет тесные связи с афганскими талибами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



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