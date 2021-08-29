 

Ученые рассказали о развитии порока глаза у младенца из-за перенесенного матерью COVID

29.08.2021, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийские исследователи описали случай развития тяжелого порока глаза у ребенка, чья мать перенесла коронавирус на пятой-шестой неделе беременности, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Продолжают появляться новые факты о негативном влиянии SARS-CoV-2 на развитие плода. Так, недавно был описан случай эмбриопатии, проявившийся тяжелым пороком развития глаза (односторонний микрофтальм, гипоплазия зрительного нерва и врожденная ретинопатия), связанный с заболеванием COVID-19 матери на пятой и шестой неделях эмбрионального развития. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам эксперта, порок развития глаза был аналогичный тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.

«Безусловно, наблюдения за детьми, рожденными от матерей, которые перенесли COVID-19 во время беременности, ведутся… В некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды. У младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии. Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», – сказала Пшеничная.

Она уточнила, что если во время беременности женщина более тяжело, плод также испытывает гипоксию, что может повлиять на развитие ребенка.

Пшеничная подчеркнула, что перед планированием беременности лучше не рисковать, а сделать прививку от коронавируса.

Ранее в Минздраве заявили, что самым лучшим временем для вакцинации от коронавирусной инфекции является срок беременности после 22-х недель.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Kia в июле снизила продажи в РФ на 5%

06.01 / В конгрессе США напомнили, что Индии могут грозить санкции за покупку С-400

07.09 / Глава МВД Беларуси назвал милицию страны самой гуманной в мире

25.09 / Россиянин отрубил сожительнице палец за неприличный жест

12.03 / В Киеве горел дом престарелых. В нем находилось более 60 пенсионеров

04.12 / Кернес не вернется в Харьков к назначенной на 9 декабря сессии горсовета, однако ее могут перенести – СМИ

23.10 / WhatsApp разрабатывает новую функцию для защиты личной переписки

16.01 / Швейцарский страховщик вышел из проекта “Северный поток – 2” после новых санкций США – Bloomberg

17.02 / 220 млн грн за “небольшую тюрьму”. Минюст выставил на продажу Ирпенский исправительный центр

22.05 / В компании Snap представили очки дополненной реальности четвертого поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика