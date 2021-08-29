Полиция не нашла взрывных устройств на борту самолета Москва – Геленджик

Пассажирский Airbus A320, об угрозе взрыва на борту которого сообщили неизвестные, после проверки вылетел из аэропорта Домодедово в Геленджик, источник в правоохранительных органах.

«Пассажирский самолет Москва – Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщение о «минировании» самолета, который должен вылететь в Геленджик из московского Домодедово, поступило в правоохранительные органы.