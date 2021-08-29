 

Минобороны приступает к напугавшей США и Японию модернизации бомбардировщиков Ту-95

29.08.2021, 7:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистерство обороны РФ подписало с Казанским авиационным заводом (КАЗ) контракт на 364 млдр рублей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, посетивший предприятие. В его рамках планируется провести модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95.

По словам министра, для военных в Казани полностью модернизируют стратегические бомбардировщики Ту-95, а также построят самолеты Ту-214, которые используются для перевозки военного руководства, личного состава и в качестве базы для спецсамолетов разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

«Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда [рублей]. Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», – сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest назвал четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС оружием, которое может уничтожить мир. В результате модернизации самолет получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета.

В ежегодном докладе Минобороны Японии за 2021 год в качестве одной из главных угроз безопасности страны упоминаются совместные длительные полеты Ту-95 и китайского бомбардировщика Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану в 2019 и 2020 годах.



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