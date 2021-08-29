 

Грудинина в Томске раскритиковали за игнорирование жертв сталинского террора

29.08.2021, 7:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин не смог ответить на вопрос жителя Томска о жертвах сталинских репрессий, в связи с чем присутствовавший на этой встрече первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин поспешил перевести разговор на другую тему.

Грудинин приехал в Томск, чтобы поддержать местных однопартийцев, избирающихся в органы законодательной власти. Кроме этого, он посетил микрорайон Каштак, где встретился с томичами, вопрос одного из которых поставил экс-депутата Госдумы в тупик, пишет «Московский комсомолец».

В частности, депутат гордумы Томска Илья Леонтьев напомнил Павлу Грудинину о том, что на Каштаке расположен мемориал – поклонный крест, установленный в память о десятках тысячах томичей, погибших в годы сталинских репрессий. Он отметил, что никто не знает точно, сколько тысяч человек было расстреляно и похоронено здесь. «Почему вы возложили цветы к памятнику воинам – участникам локальных войн, но не посетили памятное место на Каштачной горе, где стоит поклонный крест в память о жертвах сталинского террора?», – возмутился мужчина, пишет ФедералПресс.

«Вы часто себя называете политическим заключенным. Однако настоящих политических заключенных коммунисты расстреливали и хоронили в братских могилах на Каштаке. Может быть, чем призывать вернуться в светлое прошлое, коммунистам лучше покаяться и возложить цветы к мемориалу?», – спросил Леонтьев у Грудинина.

Грудинин не смог ответить на вопрос Леонтьева. Ему на помощь пришел первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, который поспешил перевести разговор на другую тему.

Каштачная гора расположена в северной части Томска. С 1920 по 1938 год здесь были расстреляны и захоронены тысячи людей, которые были признаны «врагами революции» – ученые, военные, священнослужители, представители творческой интеллигенции, крестьяне, отказавшиеся от коллективизации, ссыльные, которых везли через Сибирь. Так, в катакомбах каштачного рва покоятся останки поэта Николая Клюева, философа Густава Шпета, московского академика Ильинского, князя Александра Голицына и Михаила Долгорукова, княгиня Ольга Урусова (Голицына), святителя Иувеналия, канонизированного в 1992 году, несколько десятков архиереев Русской православной церкви.



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